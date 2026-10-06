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Андриевский о 2:1 с «Трактором»: «Ребятам за игру респект и уважуха. В конце нам немного повезло, что был выход один в ноль»

Главный тренер « Амура » Александр Андриевский высказался об игре команды в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против « Трактора » (2:1).

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