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Захарова предложила Макрону прекратить поставлять оружие на Украину

Захарова предложила Макрону прекратить поставлять оружие на Украину

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила президенту Франции Эммануэлю Макрону прекратить поставки вооружений Киеву в ответ на его инициативу о перемирии на Украине на время Олимпиады.

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