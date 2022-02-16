Секретно для модниц: 6 трендов модной обуви на весну-лето 2022 года

Зима медленно подходит к своему концу, а это значит, что вскоре громоздкая зимняя одежда и тёплая обувь будут вновь спрятаны в дальних углах шкафа – наконец-то придёт время для легких и летящих нарядов.
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