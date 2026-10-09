Чистый экран без вырезов и отверстий, уникальный дизайн и рамка менее 1 мм: RedMagic 12 Pro+ получит водяное охлаждение с RGB-подсветкой

Игровой флагман представят 15 октября: новая система с двумя контурами охлаждает чип и аккумулятор, а световые эффекты повторяют путь циркуляции жидкости RedMagic раскрыла устройство обновлённой системы охлаждения смартфона RedMagic 12 Pro+, премьера которого в Китае состоится 15 октября.
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