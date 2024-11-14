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Цирк в Белом доме

Цирк в Белом доме

По неподтвержденной пока информации ведущий телеканала Fox может занять должность пресс-секретаря Белого дома.

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Комментарии
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Надежда
Журналисты так спешат выложить свою статью, чтобы быстрее заработать на &quot;корочку хлеба&quot;, что даже не успевают отредактировать!) Какой ТакеН, кто такой ТакеН!?😳
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7 час.
Ольга Симонова
ТакеР Карлсон
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4 час.
Alex Nемо
Ольга, не тратьте время, для них Такер или Такен без разницы. Услышали звон вот и тявкают
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4 час.

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