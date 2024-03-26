Величайший аферист XX века: кто притворялся пилотом ради перелетов

Скриншот видео В Кении задержали адвоката-самозванца, который выиграл все свои дела – 26 из 26. Молодой человек по имени Брайан Мвенда Ньяги защищал клиентов даже в Верховном суде, при этом ни у судей, ни у подзащитных не возникало ни малейших сомнений в компетентности Ньяги – настолько блестяще он выступал на процессах.