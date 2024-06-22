Память погибших бойцов отряда ОМСБОН «Особые» почтили в Калужской области

Ежегодная церемония памяти погибших бойцов сводного отряда отдельной мотострелковой бригады особого назначения (ОМСБОН) НКВД СССР «Особые» прошла около мемориала в деревне Барсуки Калужской области в преддверии Дня памяти и скорби, 22 июня.
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