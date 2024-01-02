Запретила мужу приводить его старшую дочь к нам домой, потому что девочка испортила нам Новый год

Дочки маленькие ещё, потому тонко чувствуют, на какой змеюке женился отец, но поделать ничего не могут, вот и ведут себя вызывающе. Закон суров, но это Закон, что излучаем, то и получаем.

nika_shatilova

У. Мамы ухажёр. Ради него она отводит детей не к бабушке, а чужой тете..Отец женился. Ребенок- обуза всем! Бунт это не просто норма для подростка, но и попытка переключить внимание мамы на себя! Здесь, чужой тети хватает на всех. Дома появился мужчина,которому не нужны чужие дети. Ребенок хочет вернуть мать, а страдаете вы! Как то так ..