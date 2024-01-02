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  • Тамара Елисеева
    Общество без морали деградирует.Увести можно кого...
  • nika_shatilova
    У. Мамы ухажёр. Ради него она отводит детей не к бабушке, а чужой тете..Отец женился. Ребенок- обуза всем! Бунт это н...Запретила мужу пр...
  • Робинзон Робинзонов
    Дочки маленькие ещё, потому тонко чувствуют, на какой змеюке женился отец, но поделать ничего не могут, вот и ведут с...Запретила мужу пр...

Запретила мужу приводить его старшую дочь к нам домой, потому что девочка испортила нам Новый год

Запретила мужу приводить его старшую дочь к нам домой, потому что девочка испортила нам Новый год

реальная история *** Когда говорят, что чужих детей не бывает, я готова поспорить. На своем лично опыте я убедилась в обратном.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Эта злобная  девочка  -  враг  новой  жены  отца...Она  ненавидит  новую  жену  ...Врага  никогда  нельзя  принимать  у  себя  дома...Нельзя  с  врагом  общаться.
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13 час.
Робинзон Робинзонов
Дочки маленькие ещё, потому тонко чувствуют, на какой змеюке женился отец, но поделать ничего не могут, вот и ведут себя вызывающе. Закон суров, но это Закон, что излучаем, то и получаем.
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9 час.
nika_shatilova
У. Мамы ухажёр. Ради него она отводит детей не к бабушке, а чужой тете..Отец женился. Ребенок- обуза всем! Бунт это не просто норма для подростка, но и попытка переключить внимание мамы на себя! Здесь, чужой тети хватает на всех. Дома появился мужчина,которому не нужны чужие дети. Ребенок хочет вернуть мать, а страдаете вы! Как то так ..
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6 час.

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