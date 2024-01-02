реальная история *** Когда говорят, что чужих детей не бывает, я готова поспорить. На своем лично опыте я убедилась в обратном.
Запретила мужу приводить его старшую дочь к нам домой, потому что девочка испортила нам Новый год
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ВА
Владимир Акулов
Эта злобная девочка - враг новой жены отца...Она ненавидит новую жену ...Врага никогда нельзя принимать у себя дома...Нельзя с врагом общаться.
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13 час.
Робинзон Робинзонов
Дочки маленькие ещё, потому тонко чувствуют, на какой змеюке женился отец, но поделать ничего не могут, вот и ведут себя вызывающе. Закон суров, но это Закон, что излучаем, то и получаем.
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9 час.
nika_shatilova
У. Мамы ухажёр. Ради него она отводит детей не к бабушке, а чужой тете..Отец женился. Ребенок- обуза всем! Бунт это не просто норма для подростка, но и попытка переключить внимание мамы на себя! Здесь, чужой тети хватает на всех. Дома появился мужчина,которому не нужны чужие дети. Ребенок хочет вернуть мать, а страдаете вы! Как то так ..
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6 час.
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