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Продажи люксовых автомобилей в России выросли вдвое

Продажи люксовых автомобилей в России выросли вдвое

В марте на российском рынке было продано 68 машин класса люкс., что ровно в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года Об этом сообщают эксперты аналитического агентства «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК» 10 апреля.

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