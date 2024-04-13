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Видео избиения офицером ВСУ солдата нашли на телефоне украинского военного

Видео избиения офицером ВСУ солдата нашли на телефоне украинского военного

Видео избиения украинским офицером рядового обнаружено при обследовании телефона одного из военнослужащих ВСУ, погибших на херсонском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

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