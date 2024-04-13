Видео избиения офицером ВСУ солдата нашли на телефоне украинского военного

Видео избиения украинским офицером рядового обнаружено при обследовании телефона одного из военнослужащих ВСУ, погибших на херсонском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии