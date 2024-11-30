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Богомаз: ПВО уничтожила семь беспилотников ВСУ над Брянской областью

Богомаз: ПВО уничтожила семь беспилотников ВСУ над Брянской областью

Глава Брянской области Александр Богомаз проинформировал о том, что в ночь с субботы на воскресенье боевики Вооружённых сил киевского режима предприняли попытку ударить по областной территории при помощи боевых дронов.

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