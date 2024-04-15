Туляки столкнутся с магнитными бурями 15 апреля

Магнитная буря ожидается в Тульской области в понедельник, 15 апреля. Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, на поверхности Солнца вновь зафиксированы разрывы, что влечет за собой выброс плазмы, повышающий солнечную активность и уровень бури.
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