В Украине ввели санкции против пяти политиков и бизнесменов

Киев, 13 февраля /Синьхуа/ -- Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны /СНБО/ о введении бессрочных персональных санкций против пяти известных украинских политиков и бизнесменов.
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