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Где сейчас и как выглядит знаменитый футболист СССР, бравший золото Олимпиады? 24 года назад он уехал жить в США

Где сейчас и как выглядит знаменитый футболист СССР, бравший золото Олимпиады? 24 года назад он уехал жить в США

Но очень хотел вернуться в Россию.Месяц назад мы вспоминали яркую карьеру знаменитого защитника московского «Динамо» Игоря Склярова, который взял со сборной СССР золотые медали Олимпиады в Сеуле.

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