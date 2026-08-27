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Копеечка - Объявления Донбасса

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3 комнатная квартира 61кв.м улица Петровского Текстильщик в Донецке - 3 600 000 руб

3 комнатная квартира 61кв.м улица Петровского Текстильщик в Донецке - 3 600 000 руб

Цена Снижена!!!Продается хорошая, светлая 3-ка в Кировском районе Донецка, ул. Петровского! 8 этаж, не угловая, комнаты раздельные, пластиковые окна, линолеум, 2 балкона- не застеклены! Остаётся мебель, 2 кондиционера, холодильник, стол письменный, бак! Документы готовы, 1 собственник, прописанных- нет! Срочная продажа! Торг.

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