На встрече с Д. Трампом и Э. Макроном обсуждалась возможность заморозки конфликта с РФ -- В. Зеленский

Киев, 9 декабря /Синьхуа/ -- Президент Украины Владимир Зеленский заявил в понедельник в Киеве, что он обсудил возможность заморозки российско-украинского вооруженного конфликта с избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном на трехсторонней встрече в Париже.
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