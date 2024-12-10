На встрече с Д. Трампом и Э. Макроном обсуждалась возможность заморозки конфликта с РФ -- В. Зеленский

Киев, 9 декабря /Синьхуа/ -- Президент Украины Владимир Зеленский заявил в понедельник в Киеве, что он обсудил возможность заморозки российско-украинского вооруженного конфликта с избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном на трехсторонней встрече в Париже.