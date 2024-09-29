Ким Ё Чжон, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына и заместитель директора департамента Центрального комитета Трудовой партии Кореи, высказала критику в адрес западных политических элит за их финансовую поддержку Украины.
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