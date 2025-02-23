За сутки ВСУ потеряли на курском направлении более 200 военнослужащих и 2 склада боеприпасов

В ходе наступательных действий подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям 11 бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах 17 населенных пунктов: Гончаровки, Гуева, Гоголевки, Заолешенки, Казачьей Локни, 1-го Княжьего, Куриловки, Лебедевки, Махновки, Мелового, Марьевки, Никольского, Новой Сорочины, Рубанщины, Олешни, Суджи и Южного.
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