Очаровательный золотистый ретривер всегда находит новых друзей в поезде

Хаксли - обаятельный золотистый ретривер, способный подружиться с любым незнакомцем. В видеоролике, собравшем почти 10 млн просмотров, показано, как пёс знакомится с пассажирами поезда, а те просто в восторге от него.
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