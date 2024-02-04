Вкуснятина в духовке

Очень простое, но всегда вкусное и ароматное блюдо! Картошка со свининой, приготовленная в духовке ,всегда вызывает аппетит и желание быстрей попробовать! Это блюдо можно готовить на праздники, к приходу гостей, а также просто на ужин любимой семье! Для приготовления вам понадобится: 1кг свинины ….
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