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На Украине ввели аварийные отключения света из-за повреждения энергообъектов

На Украине ввели аварийные отключения света из-за повреждения энергообъектов

В ряде регионов Украины вновь введены аварийные отключения света. Как сообщила 28 февраля в своем Telegram-канале национальная энергетическая компания "Укрэнерго", в некоторых регионах "применены аварийные отключения электроэнергии".

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