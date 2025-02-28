На Украине ввели аварийные отключения света из-за повреждения энергообъектов

В ряде регионов Украины вновь введены аварийные отключения света. Как сообщила 28 февраля в своем Telegram-канале национальная энергетическая компания "Укрэнерго", в некоторых регионах "применены аварийные отключения электроэнергии".
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