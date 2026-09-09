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Происшествия

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Председатель СК России затребовал доклад о совершении мошеннических действий руководством одной из фитнес-студий в городе Санкт-Петербурге

Председатель СК России затребовал доклад о совершении мошеннических действий руководством одной из фитнес-студий в городе Санкт-Петербурге

 В эфире новостного выпуска на федеральном телеканале сообщалось, что в городе Санкт-Петербурге клиентам одной из закрытых сетевых фитнес-студий не были возвращены денежные средства за оплаченные абонементы.

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