«Дело безнадежное». Генерал Бужинский рассказал, что ждёт Украину зимой Елена ВайленкоБывший замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский высказал свои мысли относительно провала наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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