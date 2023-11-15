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«Дело безнадежное». Генерал Бужинский рассказал, что ждёт Украину зимой

«Дело безнадежное». Генерал Бужинский рассказал, что ждёт Украину зимой

«Дело безнадежное». Генерал Бужинский рассказал, что ждёт Украину зимой Елена ВайленкоБывший замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский высказал свои мысли относительно провала наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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