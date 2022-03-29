"Все встали плотно сейчас": что творится в центре Владивостока, обсуждают горожане

"Все встали плотно сейчас": что творится в центре Владивостока, обсуждают горожане

Жители Владивостока сейчас активно обсуждают происходящее в центре города. Как пояснили в Telegram — канале vladivostokfm1064 (12+), здесь серьезно затруднено движение из-за дорожных работ.

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