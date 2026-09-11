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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: Фатальные наряды: 5 костюмов фигуристов, которые приводили к скандалам и даже лишали победы

Шоу-бизнес: Фатальные наряды: 5 костюмов фигуристов, которые приводили к скандалам и даже лишали победы

Фигурное катание – это совершенно особенный вид спорта, в котором важны не только сила, выносливость, грация и пластика, но ещё артистизм и даже наряды спортсменов, к которым порой приковано не меньшее внимание, чем к самим выступлениям.

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