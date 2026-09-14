Влияние запаха кофе на настроение и мозговую активность человека

Исследователи из Фармацевтического университета Шова (Япония) провели комплексное исследование, направленное на изучение реакции человеческого организма на запах кофе без его непосредственного употребления.
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