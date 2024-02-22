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Шойгу заявил о взятии Крынок под российский контроль. Что в действительности там происходит?

Автор фото, Владимир Сальдо/Telegram О статье Автор, Илья Абишев Должность, Военный обозреватель Русской службы Би-би-си «Мы, морские пехотинцы гвардейской 810-й бригады, вместе с нашими братьями-десантниками официально заявляем: Крынки — наши! Развалинами противника удовлетворены! Где мы — там победа!» Это видео, на котором двое солдат с заблеренными лицами держат флаги России и бригады морской пехоты на фоне разбитого строения, появилось во вторник в телеграм-канале Владимира Сальдо — главы оккупационной администрации Херсонской области, назначенного на этот пост Москвой.

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