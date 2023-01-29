У «ПСЖ» 1 удар по воротам «Реймса» в первом тайме – такое случилось впервые с 2018-го

«ПСЖ» пробил по воротам «Реймса» в 1-м тайме всего 1 раз. В чемпионате Франции в последний раз подобное случалось с командой 6 апреля 2018 года в матче против «Сент-Этьена».
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