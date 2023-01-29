Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

96 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Трофимова
    Сербы- братья!Сербские болельщи...
  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...

У «ПСЖ» 1 удар по воротам «Реймса» в первом тайме – такое случилось впервые с 2018-го

«ПСЖ» пробил по воротам «Реймса» в 1-м тайме всего 1 раз. В чемпионате Франции в последний раз подобное случалось с командой 6 апреля 2018 года в матче против «Сент-Этьена».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх