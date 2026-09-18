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В России начали продавать iPhone 18 Pro Max с рекордным числом запретов

В России начали продавать iPhone 18 Pro Max с рекордным числом запретов

Большинство ограничений связано с Apple Intelligence — ключевой особенностью телефона нового поколения Новый iPhone 18 Pro Max стартовал в официальной продаже более чем в 65 странах, пишет газета "Известия".

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