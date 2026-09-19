The Hungarian authorities intend to terminate the largest concession agreement in Europe

The current government of Hungary intends to terminate a commercial contract with the private company Magyar Koncesszios Infrastruktura Fejleszto (MKIF) worth € 63 billion, concluded by the previous authorities led by Viktor Orban.
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