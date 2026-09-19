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The Eurasia Daily news agency

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The Hungarian authorities intend to terminate the largest concession agreement in Europe

The Hungarian authorities intend to terminate the largest concession agreement in Europe

The current government of Hungary intends to terminate a commercial contract with the private company Magyar Koncesszios Infrastruktura Fejleszto (MKIF) worth € 63 billion, concluded by the previous authorities led by Viktor Orban.

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