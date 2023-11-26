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Царьград

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Важнейшее событие русской политической и общественной жизни начнётся уже завтра

Важнейшее событие русской политической и общественной жизни начнётся уже завтра

Завтра в Москве начнёт свою работу юбилейный Всемирный Русский Народный Собор (ВРНС).27 и 28 ноября пленарные и секционные заседания Всемирного Русского Народного Собора станут важнейшим событием русской политической и общественной жизни, напомнил учредитель Царьграда, заместитель главы ВРНС Константин Малофеев: Темой Собора станет "Настоящее и будущее Русского мира".

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