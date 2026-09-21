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Европейское ружье на стене и киевский режим

Европейское ружье на стене и киевский режим

В субботу, 19 сентября, отвечая на вопросы журналистов в Копенгагене (Дания) председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что НАТО готово к потенциальной войне Фото: Thomas Peter / Reuters Правда, адмирал не назвал противника, с которым собирается воевать альянс, что, впрочем, и не обязательно.

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