Европейское ружье на стене и киевский режим

В субботу, 19 сентября, отвечая на вопросы журналистов в Копенгагене (Дания) председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что НАТО готово к потенциальной войне Фото: Thomas Peter / Reuters Правда, адмирал не назвал противника, с которым собирается воевать альянс, что, впрочем, и не обязательно.