Последний улов: добычу воблы могут надолго запретить

Минсельхоз России запретил до конца 2024 года промышленный и любительский вылов воблы в Астраханской области и Каспийском море, а губернатор региона Игорь Бабушкин заявил, что одна из самых популярных рыб находится на грани исчезновения.
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