Насекомые в роли докторов

У многих людей насекомые гораздо чаще ассоциируются не с лечением, а с распространением болезни. Все знают, что мухи разносят самые разные инфекции, что тараканов и муравьев, поселившихся в домах, нужно безжалостно вытравливать, и что малярийные комары каждый год убивают почти 3 миллиона человек.