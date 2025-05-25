Александр Гуревич. Почему не спас «Устами младенца» и потерял шоу «Сто к одному»

С начала 90-х Александр Гуревич занимался продюсированием телепроектов и режиссурой. А ведь знаменитый худрук программы «Сто к одному» мог стать инженером-проектировщиком и никогда не появиться на экране.
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