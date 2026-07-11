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ЧЕ-2026. Девушки (U20). 1/2 финала. Испания сыграет с Францией, Израиль встретится с Бельгией

Испания встретится с Францией, Израиль сыграет с Бельгией. Чемпионат Европы Девушки (U20) Литва Плей-офф  1/2 финала Израиль – Бельгия 11 июля .

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