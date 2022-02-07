Роднина заявила, что неправильно менять Валиеву на Трусову или Щербакову

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы Ирина Роднина высказалась о том, что в составе сборной России по фигурному катанию не будет замен в произвольной программе командного турнира в рамках Олимпийских игр - 2022 в Пекине.
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы Ирина Роднина высказалась о том, что в составе сборной России по фигурному катанию не будет замен в произвольной программе командного турнира в рамках Олимпийских игр - 2022 в Пекине.
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