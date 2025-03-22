СК: Шесть организаторов теракта в «Крокусе» заочно арестовали

В ведомстве добавили, что нападение было спланировано спецслужбами «недружественного государства»Непосредственной организацией теракта в «Крокус Сити Холле» занимались шесть граждан Средней Азии, они заочно арестованы и объявлены в розыск, сообщила официальный представитель Следственного Комитета Светлана Петренко.