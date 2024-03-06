46-летний Евгений Сумин пропал в Братске

Полиция Братска разыскивает 46-летнего Сумина Евгения Юрьевича, который пропал без вести 2 марта. Мужчина покинул свой дом на улице Кирова, 19а и до сих пор его местонахождение неизвестно, сообщает пресс-служба МУ МВД Братское.