Маск призвал сделать Европу снова великой, комментируя выдвижение Шольца

Европу нужно сделать снова великой, написал американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск 12 января, комментируя новость о выдвижении канцлера Германии Олафа Шольца кандидатом в канцлеры на предстоящих выборах, в соцсети Х.
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