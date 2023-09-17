Гол «Спартака» на 91-й, фиаско «МЮ», 5:0 от «Барсы», «Интер» разбил «Милан», поул Сайнса и провал «Ред Булл», скандал с Гуменником и Rammstein, Абаскаль против сборной и другие новости

КузнецовВВ

20-й этап «Вуэльты Испании» предоставил возможность проявить себя желающим ехать в долгий отрыв, а фаворитам — последний шанс изменить что-то в генеральной классификации. Ремко Эвенпул до старта этапа признался, что хотел бы его выиграть, а потому точно отправится в отрыв. Так и произошло: бельгийский гонщик команды Soudal — Quick Step сделал максимум для победы, но всё же проиграл финишный спринт голландцу Вауту Пулсу из Bahrain — Victorious. В предпоследний день «Вуэльты Испании» гонщикам предстоял самый протяжённый этап — 207,8 километра от Мансанарес-эль-Реаль до Гуадаррамы. Было несколько подъёмов и спуски — все третьей категории — не были особенно длинными или сложными, но, поскольку всего их было десять, все равно они были бы весьма устрашающими. Вершина последнего холма находилась примерно в 15 километрах от финиша. В первый час в отрыв пробовать свою удачу уехал 31 гонщик. Никто из беглецов не представлял угрозы красной майке Сеппу Куссу, у которого в грегари весь день работали звёзды Jumbo-Visma Примож Роглич и Йонас Вингегор. Пелотон отпустил беглецов более чем на 6 минут. В итоге всё свелось к спринту в котором участвовало четверо оставшихся впереди гонщиков. Пулс отлично стартовал и Эвенпулу было сложно отыграть мгновенно образовавшийся отрыв. И всё же Ремко старался, а на финише проиграл всего несколько сантиметров. Испанец Пелайо Санчес из Burgos-BH финишировал третьим, а Леннерт ван Этвельт — четвёртым. Спустя 4 секунды финишировал Марк Солер из UAE Emirates. Время победителя этапа — 4 часа 59 минут 29 секунд.