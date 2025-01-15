В Ялте бесплатно покажут «Золотую кладовую»

18 января молодёжь приглашают на бесплатную экскурсию в Ялтинский историко-литературный музей. Интересные археологические находки познакомят посетителей с историей Южного берега Крыма, с древнейших времён до современности.
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