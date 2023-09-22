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"А вдруг все будет очень плохо?" СМИ Украины обрисовало жизнь после войны

"А вдруг все будет очень плохо?" СМИ Украины обрисовало жизнь после войны

Кроме радужных маршев об "успешном контрнаступлении" и о том, что "Крепитесь! Заграница нам поможет", встречаются в украинских СМИ - редко, но вот и такие публикации.

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