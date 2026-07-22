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Дрон-авианосец: российский БПЛА раскидывает сеть коптеров прямо в воздухе

Дрон-авианосец: российский БПЛА раскидывает сеть коптеров прямо в воздухе

Дрон-авианосец: российский БПЛА раскидывает сеть коптеров прямо в воздухе Российские инженеры создали уникальный комплекс.

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