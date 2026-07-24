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Царьград

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Ирак опровергнул передачу США предложения о прекращении огня

Ирак опровергнул передачу США предложения о прекращении огня

Пресс-служба премьера Ирака опровергает сообщение The New York Times от 23 июля 2026 года: информация о передаче США иранскому руководству предложения о прекращении огня признана недостоверной.

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