И овцы целы: TSMC убеждена, что сможет ответить на запросы властей США без ущемления интересов клиентов

Итогом недавнего виртуального совещания с представителями автомобильной и полупроводниковой отраслей стало требование властей США предоставить подробные данные о цепочке поставок, включая объёмы заказов и производства, до 8 ноября этого года.
Итогом недавнего виртуального совещания с представителями автомобильной и полупроводниковой отраслей стало требование властей США предоставить подробные данные о цепочке поставок, включая объёмы заказов и производства, до 8 ноября этого года.
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