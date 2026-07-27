А мы продолжаем рассказывать как отдыхают ребята в спортивно-патриотической смене лагеря ЗОЛОТОЙ КОЛОС В оздоровительном лагере сейчас проходит 4 профильная смена, посвященная патриотическому воспитанию.
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А мы продолжаем рассказывать как отдыхают ребята в спортивно-патриотической смене лагеря ЗОЛОТОЙ КОЛОС В оздоровительном лагере сейчас проходит 4 профильная смена, посвященная патриотическому воспитанию.
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