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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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А мы продолжаем рассказывать как отдыхают ребята в спортивно-патриотической смене лагеря ЗОЛОТОЙ КОЛОС В оздоровительном лагере сейчас проходит 4 профильная смена, посвященная патриотическому воспитанию.

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