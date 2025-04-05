Это самая длительная поддержка обновлений среди всех смартфонов в мире: Samsung Galaxy S25 Enterprise Edition будут обновляться 8 лет — до Android 23 включительно

Samsung объявила срок программной поддержки смартфонов линейки Galaxy S25 Enterprise Edition, и он впечатляет — аппараты будут получать обновления ПО в течение 8 лет (на год больше, чем смартфоны серии Galaxy S25).
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