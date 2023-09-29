В Белом доме опасаются эскалации конфликта с Россией, но прекращать вооружать Киев не собираются

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что вопрос о возможной эскалации конфликта между Россией и Соединенными Штатами не дает ему спать по ночам, но это не мешает предоставлять Украине средства, которые ей требуются для успеха на поле боя, – сообщает в пятницу, 29 сентября, американское издание The Atlantic.