Искусственный интеллект не составит конкуренцию людям по меньшей мере десять лет

Успехи искусственного интеллекта проявляются чуть ли не в каждой сфере деятельности людей, но до полноценной замены человека роботом еще довольно долгий путь, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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